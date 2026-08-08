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Hiob (Ijob) 39,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 39 4 in der Gute Nachricht Bibel

Die Jungen wachsen, werden groß und stark, sie laufen fort und kehren nicht zurück.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 39 4 in der Lutherbibel

Ihre Jungen werden stark und groß im Freien und gehen davon und kommen nicht wieder zu ihnen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 39 4 in der Einheitsübersetzung

Ihre Jungen erstarken, wachsen im Freien, / laufen hinaus und kehren nicht zu ihnen zurück.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 39 4 in der Elberfelder Bibel

Ihre Kinder werden stark, wachsen auf im Freien; sie ziehen hinaus und kehren nicht {mehr} zu ihnen zurück.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 39 4 in der Schlachter 2000

Ihre Jungen erstarken, wachsen im Freien auf, verlassen sie und kommen nicht mehr zurück.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 39 4 in der New International Version

Their young thrive and grow strong in the wilds; they leave and do not return.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 39 4 in der Hoffnung für Alle

Ihre Jungen wachsen in der Wildnis auf und werden stark; sie ziehen fort und kehren nicht mehr zurück.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-39/vers-4 [gedruckt am 08.08.2026]