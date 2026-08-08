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Hiob (Ijob) 4,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 4 5 in der Gute Nachricht Bibel

Jetzt, wo du selber dran bist, wirst du schwach und kannst dem Unglück nicht ins Auge sehen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 4 5 in der Lutherbibel

Nun es aber an dich kommt, wirst du weich, und nun es dich trifft, erschrickst du!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 4 5 in der Einheitsübersetzung

Nun kommt es über dich, da gibst du auf, / nun fasst es dich an, da bist du verstört.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 4 5 in der Elberfelder Bibel

Doch nun kommt es an dich, und es ermüdet dich; es trifft dich, und du bist bestürzt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 4 5 in der Schlachter 2000

Nun aber, da es an dich kommt, bist du verzagt; weil es dich trifft, bist du bestürzt!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 4 5 in der New International Version

But now trouble comes to you, and you are discouraged; it strikes you, and you are dismayed.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 4 5 in der Hoffnung für Alle

Jetzt aber, wo du selbst an der Reihe bist, verlierst du die Fassung. Kaum bricht das Unglück über dich herein, bist du entsetzt!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-4/vers-5 [gedruckt am 08.08.2026]