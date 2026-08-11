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Hiob (Ijob) 40,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 40 15 in der Gute Nachricht Bibel

Sieh dir als Beispiel doch das Nilpferd an, das mein Geschöpf ist gradeso wie du! Es frisst zwar Gras, nicht anders als ein Rind,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 40 15 in der Lutherbibel

Siehe da den Behemot, den ich geschaffen habe wie auch dich! Er frisst Gras wie ein Rind.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 40 15 in der Einheitsübersetzung

Sieh doch das Nilpferd, das ich wie dich erschuf. / Gras frisst es wie ein Rind.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 40 15 in der Elberfelder Bibel

Sieh doch den Behemot, den ich mit dir gemacht habe! Gras frisst er wie das Rind.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 40 15 in der Schlachter 2000

Sieh doch den Behemoth, den ich gemacht habe wie dich: Gras frisst er wie der Ochse!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 40 15 in der New International Version

‘Look at Behemoth, which I made along with you and which feeds on grass like an ox.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 40 15 in der Hoffnung für Alle

»Schau dir den Behemot an, den ich geschaffen habe wie auch dich! Er frisst Gras wie ein Rind.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 40:15

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-40/vers-15 [gedruckt am 11.08.2026]