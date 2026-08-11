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Hiob (Ijob) 40,30

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 40 30 in der Gute Nachricht Bibel

Versteigert es die Fischerzunft an Händler, die es in Stücken auf dem Markt verkaufen?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 40 30 in der Lutherbibel

Meinst du, die Zunftgenossen werden um ihn feilschen und die Händler ihn verteilen?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 40 30 in der Einheitsübersetzung

Feilschen darum die Jagdgenossen, / verteilen sie es stückweise unter die Händler?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 40 30 in der Elberfelder Bibel

Werden die Handelsgenossen um ihn feilschen, ihn verteilen unter die Kaufleute?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 40 30 in der Schlachter 2000

Feilschen etwa die Fischersleute um ihn, oder teilen ihn die Händler unter sich?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 40 30 in der Hoffnung für Alle

Meinst du, die Jäger könnten jemals um seine besten Stücke feilschen und sie an Händler verkaufen?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 40:30

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-40/vers-30 [gedruckt am 11.08.2026]