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Hiob (Ijob) 40,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 40 7 in der Gute Nachricht Bibel

»Steh auf jetzt, Ijob, zeige dich als Mann! Ich will dich fragen, gib du mir Bescheid!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 40 7 in der Lutherbibel

Gürte wie ein Mann deine Lenden! Ich will dich fragen; lehre mich!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 40 7 in der Einheitsübersetzung

Auf, gürte deine Lenden wie ein Mann! / Ich will dich fragen, du belehre mich!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 40 7 in der Elberfelder Bibel

Gürte doch wie ein Mann deine Lenden! Ich will dich fragen, und du sollst mich belehren!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 40 7 in der Schlachter 2000

Gürte doch deine Lenden wie ein Mann; ich will dich fragen, und du unterweise mich!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 40 7 in der New International Version

‘Brace yourself like a man; I will question you, and you shall answer me.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 40 7 in der Hoffnung für Alle

»Tritt mir gegenüber wie ein Mann und antworte auf meine Fragen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 40:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-40/vers-7 [gedruckt am 14.08.2026]