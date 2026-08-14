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Hiob (Ijob) 41,26

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 41 26 in der Gute Nachricht Bibel

Selbst auf die Größten blickt es stolz herab, es ist der König aller wilden Tiere.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 41 26 in der Lutherbibel

Er sieht allem ins Auge, was hoch ist; er ist König über alle Stolzen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 41 26 in der Einheitsübersetzung

Alles Hohe blickt es an, / König ist es über alle Stolzen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 41 26 in der Elberfelder Bibel

Auf alles Hohe blickt er {herab} ; er ist König über alles stolze Wild.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 41 26 in der Schlachter 2000

Er schaut alle Hohen [furchtlos] an; er ist ein König über alle Stolzen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 41 26 in der New International Version

The sword that reaches it has no effect, nor does the spear or the dart or the javelin.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 41 26 in der Hoffnung für Alle

Selbst auf die Größten sieht er herab, er, der König aller stolzen Tiere!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-41/vers-26 [gedruckt am 14.08.2026]