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Hiob (Ijob) 6,28

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 6 28 in der Gute Nachricht Bibel

Seht mir doch einmal richtig in die Augen! Wie käme ich dazu, euch anzulügen?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 6 28 in der Lutherbibel

Nun aber hebt doch an und seht auf mich, ob ich euch ins Angesicht lüge.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 6 28 in der Einheitsübersetzung

Habt endlich die Güte, wendet euch mir zu, / ich lüge euch nicht ins Gesicht.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 6 28 in der Elberfelder Bibel

Und nun, entschließt euch! Wendet euch zu mir! Ich werde euch doch nicht ins Angesicht lügen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 6 28 in der Schlachter 2000

Und nun tut mir den Gefallen und schaut mich an; ich werde euch doch wahrhaftig nicht ins Angesicht belügen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 6 28 in der New International Version

‘But now be so kind as to look at me. Would I lie to your face?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 6 28 in der Hoffnung für Alle

Bitte, seht mich an! So wahr ich hier sitze: Ich sage euch die volle Wahrheit!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-6/vers-28 [gedruckt am 11.08.2026]