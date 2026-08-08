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Hiob (Ijob) 6,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 6 9 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn er sich doch entschlösse, mich zu töten und mir den Lebensfaden abzuschneiden!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 6 9 in der Lutherbibel

Dass mich doch Gott erschlagen wollte und seine Hand ausstreckte und mir den Lebensfaden abschnitte!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 6 9 in der Einheitsübersetzung

Und wollte Gott mich doch zermalmen, / seine Hand erheben, um mich abzuschneiden;

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 6 9 in der Elberfelder Bibel

Dass Gott sich dazu entschlösse, mich zu zertreten, dass er seine Hand abzöge und mich vernichtete!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 6 9 in der Schlachter 2000

dass doch Gott sich entschlösse, mich zu zermalmen, seine Hand ausstreckte, um mich abzuschneiden!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 6 9 in der New International Version

that God would be willing to crush me, to let loose his hand and cut off my life!

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 6 9 in der Hoffnung für Alle

Ich wünsche mir nur eins: dass er mich zermalmt und mir das Lebenslicht ausbläst!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 6:9

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-6/vers-9 [gedruckt am 08.08.2026]