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Hoheslied 1,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Hoheslied ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hld 1 2 in der Gute Nachricht Bibel

Komm doch und küss mich! Deine Liebe berauscht mich mehr noch als Wein.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hld 1 2 in der Lutherbibel

Er küsse mich mit dem Kusse seines Mundes; ja, deine Liebe ist köstlicher als Wein.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hld 1 2 in der Einheitsübersetzung

Mit Küssen seines Mundes küsse er mich. / Süßer als Wein ist deine Liebe.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hld 1 2 in der Elberfelder Bibel

Er küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hld 1 2 in der Schlachter 2000

Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes! Denn deine Liebe ist besser als Wein.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hld 1 2 in der New International Version

Let him kiss me with the kisses of his mouth – for your love is more delightful than wine.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hld 1 2 in der Hoffnung für Alle

Komm und küss mich, küss mich immer wieder! Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hoheslied 1:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hld/kapitel-1/vers-2 [gedruckt am 08.08.2026]