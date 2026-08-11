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Hoheslied 2,16

- alle Übersetzungen

Das Buch Hoheslied ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hld 2 16 in der Gute Nachricht Bibel

Nur mir gehört mein Liebster und ich gehöre ihm! Er findet seine Weide, wo viele Blumen stehn.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hld 2 16 in der Lutherbibel

Mein Freund ist mein und ich bin sein, der unter Lotosblüten weidet.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hld 2 16 in der Einheitsübersetzung

Mein Geliebter ist mein / und ich bin sein; er weidet in den Lilien.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hld 2 16 in der Elberfelder Bibel

Mein Geliebter ist mein, und ich bin sein, der in den Lilien weidet. –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hld 2 16 in der Schlachter 2000

Mein Geliebter ist mein, und ich bin sein, der unter den Lilien weidet.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hld 2 16 in der New International Version

My beloved is mine and I am his; he browses among the lilies.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hld 2 16 in der Hoffnung für Alle

Nur mir gehört mein Liebster, und ich gehöre ihm. Er allein darf zwischen den Lilien weiden.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hld/kapitel-2/vers-16 [gedruckt am 11.08.2026]