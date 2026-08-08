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Hoheslied 2,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Hoheslied ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hld 2 8 in der Gute Nachricht Bibel

Mein Freund kommt zu mir! Ich spür’s, ich hör ihn schon! Über Berge und Hügel eilt er herbei.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hld 2 8 in der Lutherbibel

Da ist die Stimme meines Freundes! Siehe, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hld 2 8 in der Einheitsübersetzung

Horch! Mein Geliebter! / Sieh da, er kommt. Er springt über die Berge, / hüpft über die Hügel.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hld 2 8 in der Elberfelder Bibel

Horch, mein Geliebter! Siehe, da kommt er, springt über die Berge, hüpft über die Hügel.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hld 2 8 in der Schlachter 2000

Da ist die Stimme meines Geliebten! Siehe, er kommt! Er springt über die Berge, er hüpft über die Hügel!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hld 2 8 in der New International Version

Listen! My beloved! Look! Here he comes, leaping across the mountains, bounding over the hills.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hld 2 8 in der Hoffnung für Alle

Da kommt mein Geliebter! Ich höre es, ja, ich kann ihn schon sehen! Er springt über die Berge und hüpft über die Hügel.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hoheslied 2:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hld/kapitel-2/vers-8 [gedruckt am 08.08.2026]