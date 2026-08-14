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Hoheslied 3,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Hoheslied ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hld 3 7 in der Gute Nachricht Bibel

Schaut hin! Das ist Salomos Sänfte, geleitet von sechzig Beschützern, von Israels tapfersten Helden,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hld 3 7 in der Lutherbibel

Siehe, um das Bett Salomos stehen sechzig Starke von den Starken in Israel.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hld 3 7 in der Einheitsübersetzung

Sieh da, Salomos Sänfte! Sechzig Helden geleiten sie / von Israels Helden,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hld 3 7 in der Elberfelder Bibel

Siehe da, die Sänfte Salomos! Sechzig Helden sind rings um sie her von den Helden Israels.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hld 3 7 in der Schlachter 2000

Siehe da, Salomos Sänfte: sechzig Helden sind rings um sie her, von den Helden Israels!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hld 3 7 in der New International Version

Look! It is Solomon’s carriage, escorted by sixty warriors, the noblest of Israel,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hld 3 7 in der Hoffnung für Alle

Seht! Es ist die Sänfte Salomos, von sechzig Männern ist sie umringt, von Israels tapferen Soldaten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hoheslied 3:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hld/kapitel-3/vers-7 [gedruckt am 14.08.2026]