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Hoheslied 5,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Hoheslied ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hld 5 11 in der Gute Nachricht Bibel

Sein schönes Gesicht ist so braun gebrannt, sein Haar dicht und lockig und rabenschwarz.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hld 5 11 in der Lutherbibel

Sein Haupt ist das feinste Gold. Seine Locken sind Rispen, schwarz wie ein Rabe.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hld 5 11 in der Einheitsübersetzung

Sein Haupt ist reines Gold, / seine Locken sind Rispen, rabenschwarz.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hld 5 11 in der Elberfelder Bibel

Sein Haupt ist feines, gediegenes Gold, seine Locken sind Dattelrispen, schwarz wie der Rabe;

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hld 5 11 in der Schlachter 2000

Sein Haupt ist reines Feingold, seine Locken sind gewellt, schwarz wie ein Rabe.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hld 5 11 in der New International Version

His head is purest gold; his hair is wavy and black as a raven.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hld 5 11 in der Hoffnung für Alle

Sein Gesicht schimmert wie Gold, sein Haar ist rabenschwarz, seine Locken erinnern an die Blütenrispen einer Dattelpalme.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hld/kapitel-5/vers-11 [gedruckt am 14.08.2026]