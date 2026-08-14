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Hosea 2,22

- alle Übersetzungen

Das Buch Hosea ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hos 2 22 in der Gute Nachricht Bibel

und meine unwandelbare Treue. Du wirst erkennen, wer ich bin – ich, der HERR.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hos 2 22 in der Lutherbibel

Ich will dich mir verloben in Treue, und du wirst den HERRN erkennen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hos 2 22 in der Einheitsübersetzung

ich verlobe dich mir / um den Brautpreis der Treue: / Dann wirst du den HERRN erkennen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hos 2 22 in der Elberfelder Bibel

ja in Treue will ich dich mir verloben; und du wirst den Herrn erkennen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hos 2 22 in der Schlachter 2000

ja, ich will dich mir verloben in Treue, und du wirst den HERRN erkennen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hos 2 22 in der New International Version

and the earth will respond to the grain, the new wine and the olive oil, and they will respond to Jezreel.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hos 2 22 in der Hoffnung für Alle

und bleibe dir für immer treu. Dann wirst du erkennen, dass ich der HERR bin!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hos/kapitel-2/vers-22 [gedruckt am 14.08.2026]