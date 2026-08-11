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Jakobus 1,22

- alle Übersetzungen

Das Buch Jakobus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jak 1 22 in der Gute Nachricht Bibel

Es genügt aber nicht, dieses Wort nur anzuhören. Ihr müsst es in die Tat umsetzen, sonst betrügt ihr euch selbst!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jak 1 22 in der Lutherbibel

Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein; sonst betrügt ihr euch selbst.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jak 1 22 in der Einheitsübersetzung

Werdet aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jak 1 22 in der Elberfelder Bibel

Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jak 1 22 in der Neue Genfer Übersetzung

Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach; andernfalls betrügt ihr euch selbst.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jak 1 22 in der Schlachter 2000

Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jak 1 22 in der New International Version

Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jak 1 22 in der Hoffnung für Alle

Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören; ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jakobus 1:22

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jak/kapitel-1/vers-22 [gedruckt am 11.08.2026]