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Jakobus 2,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Jakobus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jak 2 19 in der Gute Nachricht Bibel

Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Gut! Das glauben die bösen Geister auch – und zittern vor Angst.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jak 2 19 in der Lutherbibel

Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran; die Teufel glauben’s auch und zittern.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jak 2 19 in der Einheitsübersetzung

Du glaubst: Es gibt nur einen Gott. Damit hast du Recht; das glauben auch die Dämonen und sie zittern.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jak 2 19 in der Elberfelder Bibel

Du glaubst, dass {nur} einer Gott ist? Du tust recht; auch die Dämonen glauben und zittern.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jak 2 19 in der Neue Genfer Übersetzung

Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut! Aber auch die Dämonen glauben das – und zittern!

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jak 2 19 in der Schlachter 2000

Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran! Auch die Dämonen glauben es — und zittern!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jak 2 19 in der New International Version

You believe that there is one God. Good! Even the demons believe that – and shudder.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jak 2 19 in der Hoffnung für Alle

Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Schön und gut. Aber das glauben sogar die Dämonen – und zittern vor Angst.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jakobus 2:19

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jak/kapitel-2/vers-19 [gedruckt am 11.08.2026]