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Jakobus 2,24

- alle Übersetzungen

Das Buch Jakobus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jak 2 24 in der Gute Nachricht Bibel

Ihr seht also, dass ein Mensch aufgrund seiner Taten von Gott als gerecht anerkannt wird und nicht schon durch bloßen Glauben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jak 2 24 in der Lutherbibel

So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jak 2 24 in der Einheitsübersetzung

Ihr seht, dass der Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jak 2 24 in der Elberfelder Bibel

Ihr seht {also} , dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jak 2 24 in der Neue Genfer Übersetzung

Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt; ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jak 2 24 in der Schlachter 2000

So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jak 2 24 in der New International Version

You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jak 2 24 in der Hoffnung für Alle

Ihr seht also: Wir werden nur dann von Gott angenommen, wenn unser Glaube auch Taten hervorbringt. Der Glaube allein genügt nicht.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jakobus 2:24

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jak/kapitel-2/vers-24 [gedruckt am 14.08.2026]