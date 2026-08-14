Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Judit
  4. Kapitel 16
  5. Vers 10
Zu Judit 16 Vers 9 Zu Judit 16 Vers 11

Judit 16,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Judit ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jdt 16 10 in der Gute Nachricht Bibel

Die Perser erschraken vor solch großer Kühnheit, der Mut dieser Frau ließ die Meder erschaudern,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jdt 16 10 in der Lutherbibel

Die Perser erschraken vor solcher Kühnheit, und die Meder entsetzten sich über ihren Mut.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jdt 16 10 in der Einheitsübersetzung

Die Perser erschraken vor ihrer Kühnheit, / die Meder erstarrten vor ihrem Mut.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jdt/kapitel-16/vers-10 [gedruckt am 14.08.2026]