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Judit 5,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Judit ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jdt 5 4 in der Gute Nachricht Bibel

Wie kommt es, dass sie allein unter allen Völkern des Westens sich mir nicht unterwerfen?«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jdt 5 4 in der Lutherbibel

Warum haben allein sie unter allen anderen Bewohnern des Westens sich geweigert, mir zur Huldigung entgegenzuziehen?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jdt 5 4 in der Einheitsübersetzung

Und warum haben sie allein von allen Bewohnern des Westens es abgelehnt, mir zu huldigen?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jdt/kapitel-5/vers-4 [gedruckt am 11.08.2026]