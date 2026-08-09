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Judit 7,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Judit ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jdt 7 9 in der Gute Nachricht Bibel

»Wenn du gestattest, möchten wir dir für das weitere Vorgehen einen Plan unterbreiten, der deinem Heer unnötige Verluste ersparen kann.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jdt 7 9 in der Lutherbibel

Möge doch unser Gebieter ein Wort anhören, damit deiner Streitmacht kein Schaden entstehe!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jdt 7 9 in der Einheitsübersetzung

Möge doch unser Gebieter einen Rat anhören, damit deinem Heer kein Schaden entsteht.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jdt/kapitel-7/vers-9 [gedruckt am 09.08.2026]