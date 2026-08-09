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Jeremia 1,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Jeremia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jer 1 4 in der Gute Nachricht Bibel

Das Wort des HERRN erging an mich, er sagte zu mir:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 1 4 in der Lutherbibel

Und des HERRN Wort geschah zu mir:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 1 4 in der Einheitsübersetzung

Das Wort des HERRN erging an mich:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jer 1 4 in der Elberfelder Bibel

Und das Wort des Herrn geschah zu mir so:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jer 1 4 in der Schlachter 2000

Und das Wort des HERRN erging an mich folgendermaßen:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jer 1 4 in der New International Version

The word of the LORD came to me, saying,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jer 1 4 in der Hoffnung für Alle

Eines Tages sprach der HERR zu mir:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jeremia 1:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jer/kapitel-1/vers-4 [gedruckt am 09.08.2026]