Sie sind zurückgekehrt zu den Sünden der Väter vor ihnen, die sich {auch schon} geweigert hatten, auf meine Worte zu hören. So sind {auch} sie anderen Göttern nachgelaufen, um ihnen zu dienen. Das Haus Israel und das Haus Juda haben meinen Bund gebrochen, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe.