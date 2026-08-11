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Jeremia 18,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Jeremia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jer 18 9 in der Gute Nachricht Bibel

Ein anderes Mal sage ich zu einem Volk oder Königreich, dass ich es aufbauen und fest einpflanzen will.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 18 9 in der Lutherbibel

Und bald rede ich über ein Volk und Königreich, dass ich es bauen und pflanzen will;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 18 9 in der Einheitsübersetzung

Bald sage ich einem Volk oder einem Reich zu, es aufzubauen und einzupflanzen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jer 18 9 in der Elberfelder Bibel

Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es bauen und pflanzen zu wollen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jer 18 9 in der Schlachter 2000

Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk oder Königreich, dass ich es bauen und pflanzen will;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jer 18 9 in der New International Version

And if at another time I announce that a nation or kingdom is to be built up and planted,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jer 18 9 in der Hoffnung für Alle

Doch wenn ich einem Volk oder Königreich zusage, es einzupflanzen und aufzubauen,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jeremia 18:9

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jer/kapitel-18/vers-9 [gedruckt am 11.08.2026]