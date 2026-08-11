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Jeremia 25,35

- alle Übersetzungen

Das Buch Jeremia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jer 25 35 in der Gute Nachricht Bibel

Für die Hirten der Völker gibt es kein Entkommen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 25 35 in der Lutherbibel

Und die Hirten werden nicht fliehen können, und die Herren der Herde werden nicht entrinnen können.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 25 35 in der Einheitsübersetzung

Es gibt keine Flucht mehr für die Hirten, / kein Entrinnen für die Herren der Herde.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jer 25 35 in der Elberfelder Bibel

Und verloren ist {all} die Zuflucht für die Hirten und {jedes} Entrinnen für die Mächtigen der Herde.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jer 25 35 in der Schlachter 2000

Da gibt es keine Zuflucht mehr für die Hirten und kein Entkommen für die Beherrscher der Herde.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jer 25 35 in der New International Version

The shepherds will have nowhere to flee, the leaders of the flock no place to escape.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jer 25 35 in der Hoffnung für Alle

Ihr könnt nicht vor mir fliehen, es gibt kein Entrinnen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jer/kapitel-25/vers-35 [gedruckt am 11.08.2026]