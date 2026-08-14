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Jeremia 29,24

- alle Übersetzungen

Das Buch Jeremia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jer 29 24 in der Gute Nachricht Bibel

Der HERR befahl Jeremia, dem Propheten Schemaja aus Nehelam mitzuteilen:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 29 24 in der Lutherbibel

Und wider Schemaja von Nehelam sollst du sagen:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 29 24 in der Einheitsübersetzung

Zu Schemaja aus Nehelam aber sollst du sagen:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jer 29 24 in der Elberfelder Bibel

Und zu Schemaja, dem Nehelamiter, sollst du sagen:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jer 29 24 in der Schlachter 2000

Und zu Schemaja, dem Nechelamiter, sollst du folgendermaßen reden:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jer 29 24 in der New International Version

Tell Shemaiah the Nehelamite,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jer 29 24-25 in der Hoffnung für Alle

Der HERR, der allmächtige Gott Israels, gab mir den Auftrag, Schemaja aus Nehelam folgende Botschaft zu überbringen: »Eigenmächtig hast du von Babylonien aus Briefe an die Einwohner von Jerusalem und an alle Priester geschickt. An den Priester Zefanja, den Sohn von Maaseja, schriebst du:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jeremia 29:24

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jer/kapitel-29/vers-24 [gedruckt am 14.08.2026]