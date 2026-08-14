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Jeremia 30,12

- alle Übersetzungen

Das Buch Jeremia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jer 30 12 in der Gute Nachricht Bibel

Der HERR sagt zur Zionsstadt: »Du bist furchtbar zugerichtet, deine Wunden sind tödlich;

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 30 12 in der Lutherbibel

Denn so spricht der HERR: Dein Schaden ist verzweifelt böse, und deine Wunden sind unheilbar.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 30 12 in der Einheitsübersetzung

Ja, so spricht der HERR: Arg ist dein Schaden, / unheilbar deine Wunde.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jer 30 12 in der Elberfelder Bibel

Denn so spricht der Herr: Unheilbar ist dein Bruch, bösartig ist deine Wunde!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jer 30 12 in der Schlachter 2000

Denn so spricht der HERR: Dein Schaden ist verzweifelt böse und deine Wunde unheilbar.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jer 30 12 in der New International Version

‘This is what the LORD says: ‘ “Your wound is incurable, your injury beyond healing.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jer 30 12 in der Hoffnung für Alle

Israel, du bist böse zugerichtet worden, deine Wunden sind unheilbar.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jeremia 30:12

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jer/kapitel-30/vers-12 [gedruckt am 14.08.2026]