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Jeremia 32,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Jeremia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jer 32 13 in der Gute Nachricht Bibel

Dann sagte ich zu Baruch vor ihnen allen:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 32 13 in der Lutherbibel

und befahl Baruch vor ihren Augen:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 32 13 in der Einheitsübersetzung

Und vor ihren Augen befahl ich Baruch:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jer 32 13 in der Elberfelder Bibel

Und ich befahl Baruch vor ihren Augen:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jer 32 13 in der Schlachter 2000

Und ich befahl Baruch vor ihren Augen und sprach:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jer 32 13 in der New International Version

‘In their presence I gave Baruch these instructions:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jer 32 13 in der Hoffnung für Alle

Ich befahl ihm:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jer/kapitel-32/vers-13 [gedruckt am 11.08.2026]