Und sie haben die Höhen des Baal gebaut, die im Tal Ben-Hinnom {stehen} , um ihre Söhne und ihre Töchter für den Moloch durch {das Feuer} gehen zu lassen – was ich nicht geboten habe und mir nicht in den Sinn gekommen ist, dass sie solche Gräuel verüben sollten –, um so Juda zur Sünde zu verleiten.