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Jeremia 4,25

- alle Übersetzungen

Das Buch Jeremia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jer 4 25 in der Gute Nachricht Bibel

Ich sah nach den Menschen – da war keiner mehr; auch die Vögel waren fortgeflogen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 4 25 in der Lutherbibel

Ich sah, und siehe, da war kein Mensch, und alle Vögel unter dem Himmel waren weggeflogen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 4 25 in der Einheitsübersetzung

Ich schaute und siehe: Kein Mensch war da, / auch alle Vögel des Himmels waren verschwunden.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jer 4 25 in der Elberfelder Bibel

Ich schaue, und siehe, kein Mensch ist da; und alle Vögel des Himmels sind entflohen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jer 4 25 in der Schlachter 2000

Ich schaute — und siehe, da war kein Mensch mehr, und alle Vögel des Himmels waren verschwunden!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jer 4 25 in der New International Version

I looked, and there were no people; every bird in the sky had flown away.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jer 4 25 in der Hoffnung für Alle

Im ganzen Land sah ich keine Menschen mehr, selbst die Vögel waren fortgeflogen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jer/kapitel-4/vers-25 [gedruckt am 14.08.2026]