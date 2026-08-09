Dann führte Jischmael den ganzen Rest des Volkes, der sich in Mizpa befand, gefangen weg: die Töchter des Königs und das ganze Volk, das in Mizpa übrig geblieben war und das Nebusaradan, der Befehlshaber der Leibwache, Gedalja, dem Sohn Ahikams, unterstellt hatte. Jischmael, der Sohn Netanjas, führte sie gefangen weg und er selbst zog ab, um über die Grenze zu den Ammonitern zu gelangen.