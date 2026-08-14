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Jeremia 41,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Jeremia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jer 41 4 in der Gute Nachricht Bibel

Am folgenden Tag – noch hatte niemand erfahren, dass Gedalja von Jischmaël ermordet worden war –

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 41 4 in der Lutherbibel

Am andern Tage, nachdem Gedalja erschlagen war und es noch niemand wusste,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 41 4 in der Einheitsübersetzung

Und es geschah: Am zweiten Tag nach Gedaljas Ermordung, als es noch niemand wusste,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jer 41 4 in der Elberfelder Bibel

Und es geschah am zweiten Tag, nachdem er Gedalja getötet hatte, als {noch} niemand davon wusste,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jer 41 4 in der Schlachter 2000

Und es geschah am zweiten Tag, nachdem er Gedalja getötet hatte — was aber noch unbekannt war —,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jer 41 4 in der New International Version

The day after Gedaliah’s assassination, before anyone knew about it,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jer 41 4 in der Hoffnung für Alle

Am Tag nach der Ermordung Gedaljas, als noch niemand davon wusste,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jer/kapitel-41/vers-4 [gedruckt am 14.08.2026]