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Jeremia 42,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Jeremia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jer 42 3 in der Gute Nachricht Bibel

Bete für uns zum HERRN, deinem Gott, dass er uns sagt, wohin wir gehen und was wir tun sollen!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 42 3 in der Lutherbibel

dass der HERR, dein Gott, uns kundtun wolle, wohin wir ziehen und was wir tun sollen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 42 3 in der Einheitsübersetzung

Möge der HERR, dein Gott, uns kundtun, welchen Weg wir gehen und was wir tun sollen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jer 42 3 in der Elberfelder Bibel

dass der Herr, dein Gott, uns den Weg mitteilt, auf dem wir gehen, und die Sache, die wir tun sollen!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jer 42 3 in der Schlachter 2000

Der HERR, dein Gott, möge uns doch den Weg zeigen, den wir gehen sollen, und uns sagen, was wir zu tun haben!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jer 42 3 in der New International Version

Pray that the LORD your God will tell us where we should go and what we should do.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jer 42 3 in der Hoffnung für Alle

Bitte den HERRN, deinen Gott, uns zu zeigen, wohin wir gehen und was wir tun sollen!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jer/kapitel-42/vers-3 [gedruckt am 14.08.2026]