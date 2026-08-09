Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Jeremia
  4. Kapitel 46
  5. Vers 7

Jeremia 46,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Jeremia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jer 46 7 in der Gute Nachricht Bibel

Wer braust da heran wie das Wasser eines reißenden Stromes, wie der Nil, der das Land überflutet?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 46 7 in der Lutherbibel

Wer ist’s, der emporsteigt wie der Nil und dessen Wasser wogen wie Ströme?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 46 7 in der Einheitsübersetzung

Wer ist es, der anschwoll gleich dem Nil, / dessen Wasser wie Ströme tosen?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jer 46 7 in der Elberfelder Bibel

Wer ist es, der heraufsteigt wie der Nil, wie Ströme wogt sein Wasser?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jer 46 7 in der Schlachter 2000

Wer steigt wie der Nil empor, dass seine Wasser wie Ströme daherwogen?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jer 46 7 in der New International Version

‘Who is this that rises like the Nile, like rivers of surging waters?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jer 46 7 in der Hoffnung für Alle

Wer steigt da herauf wie die Fluten des Nils, wie Ströme, die alles überschwemmen?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jer/kapitel-46/vers-7 [gedruckt am 09.08.2026]