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Jeremia 48,22

- alle Übersetzungen

Das Buch Jeremia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jer 48 22 in der Gute Nachricht Bibel

über Dibon, Nebo und Bet-Diblatajim,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 48 22 in der Lutherbibel

Dibon, Nebo, Bet-Diblatajim,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 48 22 in der Einheitsübersetzung

über Dibon, Nebo und Bet-Diblatajim, /

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jer 48 22 in der Elberfelder Bibel

und über Dibon und über Nebo und über Bet-Diblatajim

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jer 48 22 in der Schlachter 2000

auch über Dibon und über Nebo und über Beth-Diblataim;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jer 48 22 in der New International Version

to Dibon, Nebo and Beth Diblathaim,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jer 48 22 in der Hoffnung für Alle

Dibon, Nebo, Bet-Diblatajim,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jer/kapitel-48/vers-22 [gedruckt am 11.08.2026]