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Jeremia 49,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Jeremia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jer 49 15-16 in der Gute Nachricht Bibel

Zu Edom aber sagt der HERR: »Du wohnst in Felsklüften und auf hohen Bergen; aller Welt jagst du Angst und Schrecken ein und hältst dich für den Größten. Dafür mache ich dich jetzt zum kleinsten der Völker; alle Welt wird dich verachten! Du kannst dein Nest so hoch bauen wie ein Adler, ich hole dich von dort herunter!« Das sagt der HERR.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 49 15 in der Lutherbibel

Denn siehe, ich mache dich gering unter den Völkern und verachtet unter den Menschen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 49 15 in der Einheitsübersetzung

Ja, siehe, ich mache dich klein unter den Völkern, / verachtet unter den Menschen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jer 49 15 in der Elberfelder Bibel

Denn siehe, ich habe dich klein gemacht unter den Nationen, verachtet unter den Menschen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jer 49 15 in der Schlachter 2000

Denn siehe, ich habe dich klein gemacht unter den Heidenvölkern, verachtet unter den Menschen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jer 49 15 in der New International Version

‘Now I will make you small among the nations, despised by mankind.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jer 49 15 in der Hoffnung für Alle

Den Edomitern kündigt Gott an: »Ich mache euch zu einem kleinen und unbedeutenden Volk, das von aller Welt verachtet wird.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jer/kapitel-49/vers-15 [gedruckt am 09.08.2026]