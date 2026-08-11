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Jeremia 5,16

- alle Übersetzungen

Das Buch Jeremia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jer 5 16 in der Gute Nachricht Bibel

Aus den Köchern seiner Krieger kommen Tod und Verderben; sie alle sind im Kampf erprobt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 5 16 in der Lutherbibel

Seine Köcher sind wie offene Gräber; es sind lauter Helden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 5 16 in der Einheitsübersetzung

Sein Köcher ist wie ein offenes Grab, / sie alle sind Helden.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jer 5 16 in der Elberfelder Bibel

Ihr Köcher ist wie ein offenes Grab. Sie sind alle Helden.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jer 5 16 in der Schlachter 2000

Sein Köcher ist wie ein offenes Grab, und es besteht aus lauter Helden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jer 5 16 in der New International Version

Their quivers are like an open grave; all of them are mighty warriors.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jer 5 16 in der Hoffnung für Alle

Seine Bogenschützen treffen mit tödlicher Sicherheit, und die Soldaten sind alle erfahrene Kämpfer.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jeremia 5:16

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jer/kapitel-5/vers-16 [gedruckt am 11.08.2026]