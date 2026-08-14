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Jeremia 5,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Jeremia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jer 5 8 in der Gute Nachricht Bibel

Wie feiste, geile Hengste seid ihr geworden: Jeder wiehert nach der Frau des anderen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 5 8 in der Lutherbibel

Ein jeder wiehert nach seines Nächsten Frau wie die vollen, müßigen Hengste.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 5 8 in der Einheitsübersetzung

Hengste sind sie geworden, feist und geil, / jeder wiehert nach der Frau seines Nächsten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jer 5 8 in der Elberfelder Bibel

Feiste, geile Pferde sind sie; sie wiehern, jeder nach der Frau seines Nächsten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jer 5 8 in der Schlachter 2000

Wie brünstige Hengste schweifen sie umher; jeder wiehert nach der Ehefrau seines Nächsten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jer 5 8 in der New International Version

They are well-fed, lusty stallions, each neighing for another man’s wife.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jer 5 8 in der Hoffnung für Alle

Ihr seid wie überfütterte, geile Hengste: Jeder wiehert nach der Frau des anderen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jeremia 5:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jer/kapitel-5/vers-8 [gedruckt am 14.08.2026]