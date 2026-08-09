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Jeremia 7,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Jeremia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jer 7 8 in der Gute Nachricht Bibel

Seht doch ein, dass ihr euch selbst betrügt!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 7 8 in der Lutherbibel

Aber nun verlasst ihr euch auf Lügenworte, die zu nichts nütze sind.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jer 7 8 in der Einheitsübersetzung

Freilich, ihr vertraut auf die trügerischen Worte, die nichts nützen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jer 7 8 in der Elberfelder Bibel

Siehe, ihr verlasst euch auf Lügenworte, die nichts nützen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jer 7 8 in der Schlachter 2000

Siehe, ihr verlasst euch auf trügerische Reden, die keinen Nutzen bringen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jer 7 8 in der New International Version

But look, you are trusting in deceptive words that are worthless.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jer 7 8 in der Hoffnung für Alle

Doch ihr vertraut auf falsche Versprechungen, die euch nichts nützen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jer/kapitel-7/vers-8 [gedruckt am 09.08.2026]