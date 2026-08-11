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Jesaja 1,22

- alle Übersetzungen

Das Buch Jesaja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jes 1 22 in der Gute Nachricht Bibel

Jerusalem, früher warst du wie reines Silber, jetzt aber bist du nichts als silbrig glänzende Schlacke! Früher warst du wie guter Wein, jetzt aber ist der Wein verwässert!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 1 22 in der Lutherbibel

Dein Silber ist Schlacke geworden und dein Wein mit Wasser verfälscht.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 1 22 in der Einheitsübersetzung

Dein Silber wurde zu Schlacke, / dein Wein ist mit Wasser gepanscht.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jes 1 22 in der Elberfelder Bibel

Dein Silber ist zu Schlacke geworden, dein edler Wein mit Wasser gepanscht.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jes 1 22 in der Schlachter 2000

Dein Silber ist zu Schlacken geworden; dein edler Wein ist mit Wasser verfälscht.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jes 1 22 in der New International Version

Your silver has become dross, your choice wine is diluted with water.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jes 1 22 in der Hoffnung für Alle

Jerusalem, damals warst du wie reines Silber, heute bist du mit vielen Schlacken vermischt; früher warst du ein guter Wein, heute bist du mit Wasser gepanscht.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jes/kapitel-1/vers-22 [gedruckt am 11.08.2026]