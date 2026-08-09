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Jesaja 10,28

- alle Übersetzungen

Das Buch Jesaja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jes 10 28 in der Gute Nachricht Bibel

Die Assyrer überfallen Aja, sie ziehen durch Migron, lassen ihren Tross in Michmas,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 10 28 in der Lutherbibel

Assur kommt nach Aja, er zieht durch Migron, nach Michmas befiehlt er seinen Tross.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 10 28 in der Einheitsübersetzung

Assur zog von Rimmon herauf, / rückte gegen Aja vor, marschierte durch Migron / und ließ seinen Tross in Michmas zurück.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jes 10 28 in der Elberfelder Bibel

Er kommt auf Ajat zu, zieht durch Migron; in Michmas lässt er seinen Tross.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jes 10 28 in der Schlachter 2000

Er kommt über Ajat, zieht durch Migron, bei Michmas legt er sein Gerät nieder;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jes 10 28 in der New International Version

They enter Aiath; they pass through Migron; they store supplies at Michmash.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jes 10 28 in der Hoffnung für Alle

Seht, das mächtige Heer der Assyrer ist auf dem Vormarsch! Schon sind sie in Aja, jetzt in Migron. Ihre Ausrüstung lassen sie in Michmas zurück

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jesaja 10:28

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jes/kapitel-10/vers-28 [gedruckt am 09.08.2026]