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Jesaja 10,31

- alle Übersetzungen

Das Buch Jesaja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jes 10 31 in der Gute Nachricht Bibel

Madmena flieht, die Bewohner von Gebim laufen um ihr Leben.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 10 31 in der Lutherbibel

Madmena weicht, die Bewohner von Gebim laufen davon.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 10 31 in der Einheitsübersetzung

Madmena flüchtete, / die Bewohner von Gebim brachten sich in Sicherheit.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jes 10 31 in der Elberfelder Bibel

Madmena eilt davon, die Bewohner von Gebim bringen {sich} in Sicherheit.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jes 10 31 in der Schlachter 2000

Madmena flieht, die Bewohner Gebims suchen Zuflucht.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jes 10 31 in der New International Version

Madmenah is in flight; the people of Gebim take cover.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jes 10 31 in der Hoffnung für Alle

Alle Einwohner Madmenas fliehen; die von Gebim laufen um ihr Leben.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jesaja 10:31

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jes/kapitel-10/vers-31 [gedruckt am 11.08.2026]