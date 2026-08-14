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Zu Jesaja 2 Vers 21

Jesaja 2,22

- alle Übersetzungen

Das Buch Jesaja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jes 2 22 in der Gute Nachricht Bibel

Zählt doch nicht auf Menschen! Sie sind nichts als ein Hauch, und mehr sind sie auch nicht wert.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 2 22 in der Lutherbibel

So lasst nun ab von dem Menschen, dessen Odem nur ein Hauch ist; denn für was ist er zu achten?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 2 22 in der Einheitsübersetzung

Lasst ab vom Menschen, / in dessen Nase ein Hauch ist, / denn was gilt er schon?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jes 2 22 in der Elberfelder Bibel

Lasst ab vom Menschen, in dessen Nase {nur} ein Hauch ist! Denn wofür ist er zu achten?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jes 2 22 in der Schlachter 2000

So lasst nun ab von dem Menschen, der nur Hauch in seiner Nase hat; denn wofür ist er zu achten?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jes 2 22 in der New International Version

Stop trusting in mere humans, who have but a breath in their nostrils. Why hold them in esteem?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jes 2 22 in der Hoffnung für Alle

Hört endlich auf, euch auf Menschen zu verlassen! Sie vergehen wie ein Lufthauch. Was kann man schon von ihnen erwarten?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jes/kapitel-2/vers-22 [gedruckt am 14.08.2026]