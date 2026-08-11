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Jesaja 38,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Jesaja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jes 38 9 in der Gute Nachricht Bibel

Als König Hiskija von seiner Krankheit genesen war, schrieb er folgendes Gebet nieder:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 38 9 in der Lutherbibel

Dies ist das Lied Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit gesund geworden war:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 38 9 in der Einheitsübersetzung

Ein Schriftstück von Hiskija, dem König von Juda, als er krank war und seine Krankheit überlebte:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jes 38 9 in der Elberfelder Bibel

Aufzeichnung Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit genesen war.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jes 38 9 in der Schlachter 2000

Eine Aufzeichnung Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit wieder genesen war:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jes 38 9 in der New International Version

A writing of Hezekiah king of Judah after his illness and recovery:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jes 38 9 in der Hoffnung für Alle

Dieses Gedicht schrieb König Hiskia von Juda, nachdem er wieder gesund geworden war:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jes/kapitel-38/vers-9 [gedruckt am 11.08.2026]