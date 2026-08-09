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Jesaja 40,29

- alle Übersetzungen

Das Buch Jesaja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jes 40 29 in der Gute Nachricht Bibel

Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 40 29 in der Lutherbibel

Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 40 29 in der Einheitsübersetzung

Er gibt dem Müden Kraft, / dem Kraftlosen verleiht er große Stärke.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jes 40 29 in der Elberfelder Bibel

Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jes 40 29 in der Schlachter 2000

Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jes 40 29 in der New International Version

He gives strength to the weary and increases the power of the weak.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jes 40 29 in der Hoffnung für Alle

Den Erschöpften gibt er neue Kraft, und die Schwachen macht er stark.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jesaja 40:29

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jes/kapitel-40/vers-29 [gedruckt am 09.08.2026]