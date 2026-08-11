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Jesaja 43,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Jesaja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jes 43 11 in der Gute Nachricht Bibel

Ich allein bin Gott, ich, der HERR; außer mir gibt es keinen Retter!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 43 11 in der Lutherbibel

Ich, ich bin der HERR, und außer mir ist kein Heiland.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 43 11 in der Einheitsübersetzung

Ich, ich bin der HERR / und außer mir gibt es keinen Retter.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jes 43 11 in der Elberfelder Bibel

Ich, ich bin der Herr, und außer mir gibt es keinen Retter.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jes 43 11 in der Schlachter 2000

Ich, ich bin der HERR, und außer mir gibt es keinen Retter.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jes 43 11 in der New International Version

I, even I, am the LORD, and apart from me there is no saviour.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jes 43 11 in der Hoffnung für Alle

Ich, der HERR, bin der einzige Gott. Nur ich kann euch retten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jesaja 43:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jes/kapitel-43/vers-11 [gedruckt am 11.08.2026]