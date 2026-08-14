Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Jesaja
  4. Kapitel 46
  5. Vers 8
Zu Jesaja 46 Vers 7 Zu Jesaja 46 Vers 9

Jesaja 46,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Jesaja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jes 46 8 in der Gute Nachricht Bibel

Macht euch das einmal klar und nehmt es euch zu Herzen! Kommt endlich zur Besinnung!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 46 8 in der Lutherbibel

Gedenkt doch daran und seid fest, ihr Abtrünnigen, nehmt’s zu Herzen!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 46 8 in der Einheitsübersetzung

Erinnert euch daran und seid stark, / ihr Abtrünnigen, nehmt es euch zu Herzen!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jes 46 8 in der Elberfelder Bibel

Denkt daran und ermannt euch, nehmt es {wieder} zu Herzen, ihr Abtrünnigen!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jes 46 8 in der Schlachter 2000

Bedenkt das und erweist euch als Männer und nehmt es euch zu Herzen, ihr Übertreter!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jes 46 8 in der New International Version

‘Remember this, keep it in mind, take it to heart, you rebels.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jes 46 8-9 in der Hoffnung für Alle

Denkt nach und kommt zur Besinnung, ihr treulosen Israeliten! Erinnert euch an das, was ich vor langer Zeit getan habe, und nehmt es euch zu Herzen! Ich bin der einzige wahre Gott. Keiner dieser Götter ist mir gleich.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jesaja 46:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jes/kapitel-46/vers-8 [gedruckt am 14.08.2026]