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Jesaja 5,21

- alle Übersetzungen

Das Buch Jesaja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jes 5 21 in der Gute Nachricht Bibel

Weh denen, die sich für weise und verständig halten!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 5 21 in der Lutherbibel

Weh denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 5 21 in der Einheitsübersetzung

Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind / und sich selbst für klug halten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jes 5 21 in der Elberfelder Bibel

Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und sich selbst für verständig halten!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jes 5 21 in der Schlachter 2000

Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und die sich selbst für verständig halten!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jes 5 21 in der New International Version

Woe to those who are wise in their own eyes and clever in their own sight.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jes 5 21 in der Hoffnung für Alle

Wehe denen, die sich selbst für klug und verständig halten!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jesaja 5:21

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jes/kapitel-5/vers-21 [gedruckt am 09.08.2026]