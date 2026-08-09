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Jesaja 55,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Jesaja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Jes 55 6 in der Gute Nachricht Bibel

Sucht den HERRN, jetzt ist er zu finden! Ruft ihn, jetzt ist er nahe!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 55 6 in der Lutherbibel

Suchet den HERRN, solange er zu finden ist; ruft ihn an, solange er nahe ist.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Jes 55 6 in der Einheitsübersetzung

Sucht den HERRN, er lässt sich finden, / ruft ihn an, er ist nah!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Jes 55 6 in der Elberfelder Bibel

Sucht den Herrn, während er sich finden lässt! Ruft ihn an, während er nahe ist.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Jes 55 6 in der Schlachter 2000

Sucht den HERRN, solange er zu finden ist; ruft ihn an, während er nahe ist!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Jes 55 6 in der New International Version

Seek the LORD while he may be found; call on him while he is near.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Jes 55 6 in der Hoffnung für Alle

Sucht den HERRN, solange er sich finden lässt! Betet zu ihm, solange er euch nahe ist!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Jesaja 55:6

https://www.bibeltv.de/bibelthek/jes/kapitel-55/vers-6 [gedruckt am 09.08.2026]