Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Johannes
  4. Kapitel 10
  5. Vers 2

Johannes 10,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 10 2 in der Gute Nachricht Bibel

Der Schafhirt geht durch die Tür hinein;

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 10 2 in der Lutherbibel

Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 10 2 in der Einheitsübersetzung

Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 10 2 in der Elberfelder Bibel

Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 10 2 in der Neue Genfer Übersetzung

Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 10 2 in der Schlachter 2000

Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 10 2 in der New International Version

The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 10 2 in der Hoffnung für Alle

Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 10:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-10/vers-2 [gedruckt am 14.08.2026]