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Johannes 10,26

- alle Übersetzungen

Das Buch Johannes ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Joh 10 26 in der Gute Nachricht Bibel

Aber ihr gehört nicht zu meinen Schafen, darum glaubt ihr mir nicht.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 10 26 in der Lutherbibel

Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 10 26 in der Einheitsübersetzung

ihr aber glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Joh 10 26 in der Elberfelder Bibel

aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Joh 10 26 in der Neue Genfer Übersetzung

Aber ihr gehört nicht zu meinen Schafen, darum glaubt ihr nicht.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Joh 10 26 in der Schlachter 2000

aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Joh 10 26 in der New International Version

but you do not believe because you are not my sheep.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Joh 10 26 in der Hoffnung für Alle

Aber ihr glaubt nicht, denn ihr gehört nicht zu meiner Herde.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Johannes 10:26

https://www.bibeltv.de/bibelthek/joh/kapitel-10/vers-26 [gedruckt am 12.08.2026]